أخبار مصر - عصمت سعد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، التصميمات المعمارية، والبرنامج الزمنى لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك مع مسئولى أحد المكانب الاستشارية الكبرى على مستوى العالم، والمتخصصة فى تصميم المبانى ناطحات السحاب، وذلك بمقر المكتب، بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك نحو 22 مكتبا استشاريا عالميا ومحليا، هى الأفضل فى تخصصاتها، تعمل فى تصميمات المنطقة المركزية للأعمال، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم عقد ورشة عمل مطولة مع المكتب الرئيسى ” WILL + PERKINS”، والذى عرض مسئولوه آخر تعديلات المخطط العام للمنطقة، وتم الاتفاق عليها، كما تم عرض تصميمات المبانى بأنشطتها المختلفة، السكنية والإدارية والتجارية والفندقية، والتى يتم تصميمها لتكون مبانى ذكية، ويراعى فيها أقصى درجات الأمان.

وأوضح الوزير أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صينى، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة ( cscec ) الصينية، وهى أحد أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أنه تم عرض تفاصيل التصميمات لأعلى برج سيتم تنفيذه، ووسائل الأمان به، مشيرا إلى أن البرج يضم استخدامات إدارية، وبه فندق خمس نجوم، وشقق فندقية، وملحق به منطقة تجارية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة أعمال تنسيق الموقع بالمنطقة بوجه عام، وكيفية نرشيد استخدام المياه، وتمت مراجعة تشطيبات المبانى، والتأكيد على ضرورة استخدام مواد البناء المحلية الموجودة فى مصر، مثل الرخام والأحجار، وخلافه، كما تم عرض البرنامج الزمنى التفصيلى لتنفيذ المشروع، خلال مدة 3 سنوات.

