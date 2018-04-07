أخبارمصر -سماء المنياوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان،صباح اليوم/ السبت، وفاة 2 واصابة 10 أخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكرباص بطريق ” أبو زعبل – الخانكه ” ، بعد بوابة تحصيل رسوم طريق بلبيس ،إتجاة السلام.

واوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الدفع ب 8 سيارات اسعاف مجهزة فور وقوع الحادث ، نقلت حالتى الوفاة والمصابين الى مستشفى السلام العام.

واشار ” مجاهد” الى أن الاصابات تراوحت مابين اشتباه كسور بالعمود الفقرى والحوض، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات وخدوش ، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.