القاهرة - أ ش أ

أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي ضرورة تنفيذ القانون ومواجهة الفساد والقضاء على ظاهرة البناء المخالف.

ووجه الوزير، خلال لقائه اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات، بالتصدي الجاد لظاهرة البناء المخالف وتفعيل دور عناصر التدخل السريع لإزالة تلك المخالفات في المهد ومصادرة مواد البناء والتحفظ على المعدات طبقا للإجراءات القانونية في هذا الشان.

وأشار الجندى إلى أنه يتم إعداد تقرير أسبوعي بالإنجازات والتنسيق ما بين غرفة عمليات المحافظات وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وعرض النتائج في اجتماع المجالس الإقليمية للمحافظات وإثابة المتميزين في هذا المجال، مؤكدا التنسيق مع الوزارات المعنية بالمرافق وخاصة وزارة الكهرباء بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة قبل الرجوع إلى الوحدات المحلية.