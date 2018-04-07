القاهرة- أخبار مصر

ذكرت صحيفة “الاندبنتنت” أن شركة “فيسبوك” أوقفت خطتها لجمع بيانات المرضى من المستشفيات وربطها مع بيانات المستخدمين.

وأكد فيسبوك تعليق مناقشة الخطة في ضوء التعامل مع أزمة خصوصية بيانات المستخدمين التي اندلعت في الفترة الماضية، وأنها لم تتلق أي سجلات طبية في إطار خطة مشاركة بيانات المستشفيات التي كشفت عنه “كريستينا فار” مراسلة شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وصرحت مصادر مطلعة على الخطة لـ “فار” إن شركة فيسبوك تواصلت بالفعل مع مستشفيات ومؤسسات تعمل في قطاع الرعاية الصحية مثل كلية طب ستانفورد والكلية الأمريكية لأمراض القلب، وتتضمن البيانات التي تسعى فيسبوك للحصول عليها عمر المريض والعلاج وعدد الزيارات التي يقوم بها للمستشفى لربطها ببيانات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي.