أخبار مصر-د.هند بدارى

اعلنت جامعة القاهرة فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجرى لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وقررت اللجنة العليا للمسابقة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، طرح موضوع “المشروعات الصغيرة .. الفكرة وآلية التنفيذ”، لتكون موضوعآ بحثيًآ لمسابقة الوقف لعام 2018.

كما قررت اللجنة العليا لمسابقة أن يكون آخر موعد لتقديم البحوث هو نهاية أغسطس 2018، وهي متاحة لجميع الشباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات .

وخصصت اللجنة جوائز قيمتها 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألفاً للفائز الثاني، و10 آلاف للفائز الثالث، إلى جانب 15 جائزة تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة ألفي جنيه.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مسابقة وقف الفنجري تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري .