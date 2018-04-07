تونس - أ ش أ

أعلن سفير مصر فى تونس السفير نبيل حبشى أن لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة المصرية التونسية المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعا فى تونس النصف الثانى من العام الحالى برئاسة الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى, والدكتور زياد العذارى, وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى.

وصرح “حبشي” لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الاجتماع يبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية وتنسيق المواقف بين البلدين.

وأضاف – على هامش اجتماعات البنك الاسلامى للتنمية التى اختتمت أعماله مؤخرا فى العاصمة التونسية، أنه من المنتظر ان يعقب اجتماع لجنة المتابعة عقد اجتماع اخر للجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيس الوزراء بالبلدين لمتابعة اعمال للجنة المتابعة وتفعيل تطوير علاقات التعاون المشترك بين مصر وتونس مبينا ان الاجتماع الاخير للجنة العليا بين البلدين كان فى شهر نوفمبر الماضى.