نيويورك - أ ش أ

فقدت الأوساط الفنية الموسيقية الأمريكية، الموسيقي “سيسيل تيلور” رائد موسيقى الجاز وعازف البيانو عن عمر ناهز الـ 89 عاما، في منزله في بروكلين بنيويورك.

ويعد الفنان الراحل “تيلور” واحدا من الشخصيات الرئيسية المساهمة في ثورة موسيقى الجاز في الفن، من خلال التغيير الذي أطلقه ألبوم “جاز أدفانس” الذي أصدره عام 1956.

وبحلول منتصف الستينيات من القرن الماضي، صنف الفنان الراحل إلى جانب زملائه الموسيقيين “أرونيتى كولمان”، و “جون كولترين”، و” ألبرت آيلر” برائد المقطوعات الموسيقية الارتجالية الحية.

ولد تيلور عام 1929 في كوينز، بنيويورك، وكان الطفل الوحيد لأسرة من الطبقة المتوسطة،وبدأ العزف على البيانو في سن السادسة، ثم درس في كلية نيويورك للموسيقى ونيو إنجلاند كونسيرفاتور، حيث درس عمل سترافينسك، بارتوك وإليوت كارتر.