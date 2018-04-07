القاهرة - أخبار مصر

يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم السبت بالسويس استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا الأحد ضمن مؤجلات الأسبوع الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد الجيش الثالث.

ويفتقد الزمالك خلال مباراة المقاصة الثلاثى الأفريقى معروف يوسف ونانا بوكو وكاسونجو بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية بينما عاد التونسي حمدي النقاز لقائمة الفريق بعد شفائه من الإصابة.

ويدرك الجهاز الفني اهمية مباراة الغد وضرورة الفوز بها لإيقاف حالة توهان الفريق وعدم استقراراه، وأصبح في حكم المؤكد مشاركة حمدى النقاز كظهير أيمن لإصابة حازم امام وغيابه عن اللقاء.

من ناحية اخرى، أعلن مرتضى منصور رئيس النادي توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية يومي 10 و11 مايو المقبل، بكثافة لا تقل عن 40 ألف عضو ليحصل على شرعية وتأييد مطلق لقرارات مجلس الإدارة في تلك العمومية، وجاءت مناشدات منصور لأعضاء النادى بعدما شعر بأنه يقف وحيداً ليدافع عن مستقبل النادى وقال «لن أدافع عن الزمالك وحدي» فى إشارة منه الى ضرورة التواجد وفرض صوت العمومية على الجميع لاتخاذ قرارات إصلاحية تساعد مجلس الإدارة فى عثراته الحالية.