أوتاوا -أ ش أ

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب 14 آخرون في حادث تصادم حافلة كانت تحمل على متنها فريق هوكي للناشئين بشاحنة في مقاطعة “ساسكاتشوان”

غربي كندا .

وكانت الحافلة تحمل فريق “همبولدت برونكس” للناشئين إلى بلدة “نيباوين” للمشاركة في مباراة فاصلة أمام فريق “نيباوين هوكس” خلال دوري “ساسكاتشوان” للهوكي للناشئين.

وعبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو – في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) – عن تعاطفه مع جميع المتضررين جراء الحادث المأساوي, مضيفا أنه لا يمكنه تخيل ما يمر به أهالي اللاعبين, الذين تتراوح أعمارهم بين 16-21 عاما.