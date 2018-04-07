أبيدجان - أ ش أ

وافق بنك التنمية الأفريقى على تقديم قرض قيمته 30 مليون دولار لدعم إنشاء صندوق لتشجيع الابتكارات فى رواند ، مشيرا إلى الهدف الرئيسى من هذا المشروع هو تشجيع “إقتصاد الابتكار”فى رواندا ومنطقة مجموعة شرق أفريقيا.

وأوضح البنك فى بيان “أنه سيتم استخدام القرض لغرض إيجاد أداة استثمارية تتركز على تمويل المشروعات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرة النظام الاقتصادي على الابتكار”.

وأضاف البيان “ان هذا المشروع له أهمية استراتيجية لرواندا التى تسعى إلى فتح المجال للاقتصاد القائم على أساس الابتكار والذى يتنامى بسرعة وتوسيع مجال النمو وتنويعه بأسلوب يتناسب مع التغيرات المناخية”.