أخبار مصر - عصمت سعد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن ضبط مواد غذائية وسلع تموينية تقدربـ 700 كيلو حلوى غير مطابقة للمواصفات الصحية وغير مسموح لها بالاستخدام الآدمي خلال حملة مكبرة اليوم بمدينة بالبلينا , وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ورفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم.

واوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا انه قد شارك في الحملة إداراة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومفتشي التموين وإدارة المراقبة بمديرية التموين ، ومسئولى الوحدة المحلية بالبلينا , وتم ضبط المواد الغذائية والحلوى مجهولة المصدر ومصنعة بمواد حافظة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعدام الكميات التي تم ضبطها وفقا للقانون ، وتم تحرير محضر رقم 4112 جنح البلينا.

وشدد المحافظ على جميع الإدارات والوحدات المحلية والمديريات المعنية بمتابعة حالة الأسواق والمحال التجارية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وقبل الاحتفال باعياد شم النسيم.

