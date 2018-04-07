واشنطن - أ ش أ

قرر تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتس آب” اليوم السبت، طرح تحديث خاص بالتسجيلات الصوتية، سيتم تعميمه قريبا على كافة مستخدميه.

يذكر أن التطبيق طرح فعليا في نسخة “البيتا” الخاصة به على نظام تشغيل “أندرويد”، وسيكون التحديث بمثابة التغيير الكبير في طريقة استخدام واتس آب.

ومن المقرر أن يتضمن التحديث الجديد ميزة تتعلق بالتسجيلات الصوتية التي لن يحتاج المستخدم فيها إلا إلى “ضغطة مطولة” بيديه حتى يتم تسجيل أية رسالة صوتية.

وبعد تثبيت المستخدم للتحديث الجديد على “واتس آب”، سيظهر له أيقونة “ميكروفون” جديد، يمكن من خلال نقرة واحدة أو تمرير إصبعه عليه مرة واحدة ليبدأ التسجيل، ولن يحتاج إلا لتمريرة سريعة أخرى لوقف أو إنهاء التسجيل.