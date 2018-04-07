القاهرة- أخبار مصر

أكد “أحمد الخطيب” رئيس هيئة الترفيه في السعودية إن مجتمع بلاده منفتح جدا وأن مدن المملكة ستكون مثل كل المدن العالمية، وذلك في حوار أجراه مع شبكة “سي ان ان” بشأن الجهود التي تبذلها الهيئة ضمن رؤية 2030.

وردا على سؤال حول الصعوبات المجتمعية التي قد تواجه مثل هذه المشاريع في السعودية أجاب “الخطيب” قائلا: “لدينا مجتمع منفتح جدا.. لدينا الملايين من الأشخاص يسافرون للترفيه والذهاب للمسارح لمشاهدة العروض والسينما بالإضافة إلى ذلك 70 في المائة من الـ30 مليون سعودي هم تحت سن الـ30 عاما وعليه يتطلعون لخيارات السعادة والترفيه، ومن السهل علينا تطبيق كل فعاليات الترفيه في 2017 ومطلع 2018 وأغلب هذه الفعاليات إن لم يكن كلها بيعت بالكامل”.