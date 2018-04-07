القاهرة - أخبار مصر

يستضيف طلائع الجيش نظيره الإسماعيلي على ستاد الدفاع الجوي في الخامسة والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة 31 للدوري في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين للدراويش في إطار بحثهم عن تأمين لقب الوصيف في صراعهم مع الزمالك والمصري.

وكان الإسماعيلى قد حقق فوزا غاليا على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر طلائع الجيش من الرجاء بهدف دون رد .

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 وتعادل في 8 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 59 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 17 وتعادل في 8 وخسر 4 وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصري.