أخبارمصر -أحمد عوض

التقى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع جيرد موللر وزير التعاون الدولى و الإنمائى بألمانيا لبحث سبل التعاون حول تدريب العمالة المصرية بالفنادق لخلق كوادر جديدة مدربة بشكل علمى لرفع مستوى السياحة المصرية .

جاء ذلك على هامش زيارته لمدينة الغردقة لقضاء عطلة الاعياد ، واشار موللر انه يقضى اجازة ممتعة جدا فى الغردقة واضاف انه يشعر بكامل الامن والامان من خلال تجوله بشوارعها دون ادنى خوف مؤكدا انه سيبعث برسالة لجميع شعبه عن الامن والامان الذى تنعم به المدينة بالاضافة الى كونها مقصد سياحى هائل .

كما ناقش المحافظ ووزيرة السياحة كيفية عمل برامج تدريبية للعمالة المصرية لنقل الخبرات الالمانية وتعزيز الخبرات المصرية .