القاهرة - أ ش أ

قدمت فرقة القاهرة للعرائس التابعة البيت الفنى للمسرح أمس ثلاث حفلات مجانية متتالية للعرض المسرحي “اللعبة الشقية” احتفالا بـ “يوم اليتيم” والذي يوافق الجمعة الأول من شهر إبريل من كل عام.

وذكر الفنان محمد نور مدير فرقة القاهرة للعرائس إن المسرح استقبل أكثر من 1000 طفل من عدة جمعيات خيرية ودور أيتام مختلفة لمشاهدة العرض بالمجان.

يذكر أن “اللعبة الشقية” أداء صوتى محمود عامر، منير مكرم، ونجوم مسرح القاهرة للعرائس، تمثيل محمد عبد السلام، ياسر عبد المقصود، هشام طلعت، هانى عز الدين، عيد مسعد، محمد لبيب، هشام على، عبد الحميد حسنى، مختار إمام ، مروة عبد الله، ديكور أمير عبد المسيح، عرائس أميرة عادل، موسيقى وألحان الدكتور علاء الدين مصطفى، تأليف وأشعار حسين الصواف، مخرج منفذ نادية الشويخ، إخراج هانى عز الدين.