طوكيو - رويترز

توفي مخرج الرسوم المتحركة والكاتب الياباني إيزاو تاكاهاتا عن عمر 82 عامًا.

وأعلن استوديو جيبلي الياباني، الذي شارك تاكاهاتا في تأسيسه، الوفاة يوم الجمعة.

واشتهر تاكاهاتا بفيلم (ذا جريف أوف ذا فايرفليز) وهو فيلم حائز على جائزة عام 1988 ويتناول معاناة أخ وأخت شابين فرقتهما الحرب العالمية الثانية عن والديهما.

استند الفيلم إلى تجربة تاكاهاتا وهو طفل يبلغ من العمر تسع سنوات يفر من غارة جوية أمريكية حافي القدمين ويرتدي ملابس النوم وسط أكوام من الجثث في أوكاياما بغرب اليابان عام 1945.

وتم ترشيح آخر أفلامه (ذا تيل أوف برينسيس كاجويا) والذي تم إنتاجه في عام 2013، لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

وعمل تاكاهاتا في عدد من مسلسلات الرسوم المتحركة التلفزيونية التي تناولت قضايا اجتماعية مع هاياو ميازاكي الذي شارك في تأسيس استديو جيبلي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن توشيو سوزوكي من ستوديو جيبلي قوله “إنه لأمر مؤسف للغاية… كان هناك الكثير الذي يود إنجازه”.

وقال الاستوديو إن تاكاهاتا توفي بسبب سرطان الرئة يوم الخميس.