نيودلهي - وكالات

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل قام بحفظ جثمان والدته في الثلاجة لمدة ثلاث سنوات.

وقالت الشرطة في كولكاتا، إن المشتبه به سوبهابراتا ماجومدار قام بتحنيط جسد والدته وحفظها بالمواد الكيميائية، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتحقق الشرطة فيما إذا كان هدف المتهم الاحتفاظ بجثة والدته، حتى يتمكن من الحصول على معاشها عقب الوفاة، حيث وجدت أنه قد تم سحب معاش الأم بشكل منتظم منذ وفاتها في أبريل (نيسان) 2015.

ويبدو كذلك أنه كان يعتقد أن أمه قد تعود للحياة من جديد، إذا تم الحفاظ على جسدها.

وقال ضابط بالشرطة الهندية إنهم وجدوا لدى المتهم العديد من المجلات حول حفظ الجثث عقب الوفاة، وكتبًا عن عودة الحياة.

وداهم مسؤولو الشرطة المنزل عقب مكالمة من مجهول خلال إتصال هاتفي، يوم الأربعاء الماضي، بينما يعمل المتهم في مجال الجلود، وهو ربما ما سهل له الوصول إلى المواد الكيميائية من أجل “تحنيط” الجثة.