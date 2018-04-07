وكالات

اكتشفت دراسة جديدة أن دواء ميتفورمين الذي يوصف لتنظيم نسبة السكر بالدم يمنع الأعراض الانسحابية للنيكوتين عند الإقلاع عن تدخين التبغ. وتنضم هذه الفائدة المحتملة لدواء ميتفورمين إلى مجموعة من الفوائد الجانبية له مثل تقليل نوبات القلق وتخفيف الوزن الزائد.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة جونز هوبكنز يمتاز دواء ميتفورمين بأنه آمن، وأنه مستخدم منذ فترة طويلة دون ظهور آثار جانبية له، وقد أظهرت التجارب أن للدواء فائدة محتملة تساعد المدخنين على تجاوز الأعراض الانسحابية عند الإقلاع عن التدخين.

وتبوء محاولات الإقلاع عن التدخين في كثير من الأحيان بالفشل نتيجة صعوبة التغلّب على الأعراض الانسحابية، وتفيد تقارير طبية أن 70 بالمائة من المدخنين يفكرون في الإقلاع لكن 15 بالمائة منهم فقط يحاولون.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في دورية “ناشيونال أكاديمي أوف ساينس”، ووجد الباحثون أن تركيبة ميتفورمين تقوم بتنشيط إنزيم يسمّى AMP، والذي يقوم بحرق الجلوكوز، وإلى جانب ذلك يمنع مستقبلات النيكوتين في خلايا الجسم من النشاط وبالتالي التوقف عن التسبب في الأعراض الانسحابية.