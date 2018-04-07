نيويورك - وكالات

أكد باحثون أمريكيون إن تطبيقًا تجريبيًا على الهواتف الذكية يمكن أن يرصد التغييرات في أعراض مرض الشلل الرعاش (باركنسون) على مدى اليوم ويرسل بيانات للأطباء لمساعدتهم في علاج المرضى.

وقالت كبيرة الباحثين سوتشي ساريا من جامعة جون هوبكنز في بالتيمور: “مثل مرض السكري، تتسم أعراض مرض الشلل الرعاش بالتفاوت، الأمر الذي قد يؤدي لتنوع العلاج. لا نستطيع قياس هذا التفاوت في المنزل والقياسات في العيادات محدودة”.

وكتب الباحثون في دورية جاما لطب الأعصاب أن التطبيق الذي طورته ساريا وزملاؤها يطلب من المرضى إكمال خمس مهام تقيم الكلام والنقر بالأصابع وطريقة المشي والتوازن ووقت رد الفعل، واستنادًا إلى ذلك يسجل التطبيق “درجة لمرض الشلل الرعاش” يمكن أن يستخدمها الأطباء لتقييم شدة الأعراض وتعديل الأدوية على هذا الأساس.

ومرض الشلل الرعاش هو اضطراب انتكاسي في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية المنتجة لمادة الدوبامين في المخ. ومن بين أعراضه الرجفة وتصلب الجسم وبطء الحركة وصعوبة في المشي.

وقالت ساريا خلال مكالمة هاتفية: “هذا التطور الجديد مثير للغاية لأنه لم يكن ممكنا قبل بضع سنوات. المرضى متحمسون ومستعدون وراغبون في عمل ذلك بهواتفهم”.

وطور الباحثون التطبيق (هوبكنز بي دي) للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد لتقييم أداء المهام الخمسة بقدر ما يرغب المرضى في استخدام التطبيق. وتستند الدرجات التي يسجلها التطبيق إلى أنواع التقييمات التي عادة ما تتم في عيادات الأطباء.

ولاختبار التطبيق ونظام التسجيل أجرى الباحثون اختبارات على 129 مريضًا أكملوا أكثر من ستة آلاف تقييم على هواتفهم الذكية.

وتراوحت الدرجات المسجلة من صفر إلى مائة وتشير الأرقام الأعلى إلى أعراض أشد. وأكمل المشاركون المهام قبل وبعد أول جرعة من أدوية الدوبامين. كما أكملوا مهام اعتيادية في العيادات. وتنوعت الأعراض بمعدل 14 نقطة على مدى اليوم وهي معلومات ساعدت الأطباء على فهم تفاوت شدة الأعراض لدى المرضى.