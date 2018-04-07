وكالات

أعلن باحثون أمريكيون أن دماغ أشخاص كبار في السن، في عقدهم الثامن مثلًا، لا يزال قادرًا على إنتاج خلايا جديدة، ما أثار جدلًا كبيرًا في المجتمع العلمي بشأن مآل الدماغ مع التقدّم في السن.

ويتعارض هذا التقرير الذي أعده علماء من جامعة كولومبيا في نيويورك والمنشور في مجلّة “سيل ستيم سيل” مع دراسة نشرت الشهر الماضي في مجلة “نيتشر” خلصت إلى أنه ما من دليل يثبت تشكّل خلايا عصبية جديدة بعد سنّ الثالثة عشرة.

ولا تعدّ بعد أيّ من الدراستين قاطعة في نتائجها، غير أن هذه الأبحاث تشكّل محط اهتمام كبير في ظلّ تشيّخ سكان العالم ومساعي العلماء لتعميق فهمهم لمآل الدماغ مع التقدّم في السن بغية إبعاد شبح الخرف. ومحور هذه الأبحاث الجديدة هو مركز التعلّم والحفظ (الذاكرة) في الدماغ المعروف بالحُصين (هيبوكامبس).