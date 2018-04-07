واشنطن - أ ف ب

أكد السفير الفلسطيني في واشنطن يوم الجمعة إنّ الوضع في غزة “متفجر” ويظهر “الحاجة الملحة” إلى خطة سلام لكنّ الولايات المتحدة تواصل إرسال إشارات سلبية.

وأضاف السفير حسام زملط “أنظروا إلى الوضع في غزة (…) سوف ينفجر عاجلًا أم آجلًا، وليس لدينا وقت للانتظار”.

وقُتل سبعة متظاهرين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال صدامات إندلعت يوم الجمعة عندما تظاهر آلاف الفلسطينيين قرب الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وبدأ الفلسطينيون حركة احتجاجية أطلق عليها “مسيرة العودة” بالتزامن مع ذكرى “يوم الأرض”، وستختتم بذكرى النكبة في 15 مايو، للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

واعتبر زملط أنّ الأعمال الإسرائيلية “تستحق أشد إدانة من جانب الإدارة الأمريكية فضلًا عن (اتخاذ) إجراءات من أجل فرض احترام القانون الدولي” ولكن “لم نر أي إدانة” على حد تعبيره.

وتابع “كل ما نراه هو قيام الإدارة الأمريكية بمنع محاولاتنا في مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية. للأسف هذه ليست إشارات جيدة”.

وقال الدبلوماسي الفلسطيني “كنا نأمل في أن تساعد هذه الإدارة (الأمريكية) في إبرام إتفاق سلام، وقد عملنا على ذلك بحسن نية” إلى أن اتُخذ قرار باعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن استئناف الإتصالات ممكن فقط إذا عادت إدارة ترامب إلى “حل على أساس دولتين على حدود العام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية”.