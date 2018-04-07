الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

طلبت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن يوم الجمعة أن يتبنى المجلس بيانًا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية، لكنّ دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة منعت هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع.

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بعد ظهر يوم الجمعة لصحافيين إنّ “هذا موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن”. وأوضح أنه طلب من المجلس أن يتبنى بيانًا على غرار بيان آخر قدّمته الكويت قبل أسبوع ولاقى وقتذاك اعتراضًا من الولايات المتحدة.

لكنّ أحد دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الولايات المتحدة أبدت مجددًا يوم الجمعة اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبني نص البيان.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، شدد السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور على أنه في حال لم تفعل أعلى هيئة في الأمم المتحدة شيئًا فإنّ “ذلك سيشجع إسرائيل” في عملياتها ضد الفلسطينيين الذين يحتفظون بحقهم في دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدًا) إلى الانعقاد من أجل الحصول على “تفويض” يهدف إلى فتح تحقيق دولي.

وقُتل سبعة متظاهرين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال صدامات إندلعت يوم الجمعة عندما تظاهر آلاف الفلسطينيين قرب الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أنه تم نقل 442 جريحًا إلى المستشفيات بينهم 25 جروحهم “خطرة” مشيرة إلى أن بين القتلى فتى يبلغ من العمر 16 عامًا.

وبدأ الفلسطينيون في 30 مارس حركة احتجاجية أطلق عليها “مسيرة العودة” بالتزامن مع ذكرى “يوم الأرض”، وستختتم بذكرى النكبة في 15 مايو، للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.