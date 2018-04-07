القاهرة - أخبار مصر

يستضيف مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة السعودية الرياض، على مدى يومي 25 و26 أبريل الجاري، فرقة دار الأوبرا المصرية في أول زيارة لها للمملكة، وذلك بمشاركة الرجال والنساء.

وقال البيان الصادر في الرياض “من المقرر أن يقدم نحو 45 فنانًا وعازفًا، مقطوعات موسيقية من الفن المصري، والكلاسيكيات القديمة وأغانٍ لمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهما من نجوم الطرب المصري القديم”.

وقال المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي، محمد السيف، إن الحفل يأتي في إطار توثيق العلاقات بين القاهرة والرياض.

ويقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، وحضور وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم.