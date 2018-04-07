القاهرة - أخبار مصر

يختتم مهرجان دمنهور الدولي للفولكلور دورته السادسة في الثامنة مساء اليوم السبت على مسرح أوبرا دمنهور حيث تقدم جميع الفرق العربية والأجنبية التي شاركت في الفعاليات مختارات من عروضها، يليها تابلوهات فنية لفرقتي حلايب وشلاتين للفنون الشعبية والفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

يذكر ان الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفولكلور أقيمت على مدار 9 أيام متصلة بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هي مصر، نيجيريا، إندونيسيا، فيتنام، الصين، سريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس وشهدت حضور جماهيري مكثف كما صاحبها ورش عمل فنية ومعرضًا للكتاب من إصدارات دار الأوبرا ضم أكثر من 50 عنوان بالإضافة إلى مجموعة من الاسطوانات وشرائط الكاسيت كما كرمت 8 شخصيات كان لهم دورًا بارزًا في مجال الفلكلور.