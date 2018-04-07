أ ف ب

سيكون فيلم “”بلاك بانثر” الذي يروي قصة بطل خارق أسود، أول فيلم يعرض منذ أكثر من ثلاثة عقود في صالة سينما في السعودية في 18 أبريل (نيسان)، بحسب ما أوردت قناة “الإخبارية” السعودية.

وقالت القناة إن الفيلم، الذي حقق عائدات قياسية وأصبح ظاهرة ثقافية، سيعرض في صالة سينما في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

وإلى جانب العائدات القياسية في شباك التذاكر، استحال فيلم “بلاك بانثر” ظاهرة ثقافية في الولايات المتحدة وخارجها حتى، لأنه يتمحور حول بطل خارق أسود للمرة الأولى.

فالفيلم الثامن عشر من عالم استديوهات “مارفل” التي تقتبس قصصها المصورة حول الأبطال الخارقين أفلامًا سينمائية، تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية عند بدء عرضه في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

و”بلاك بانثر” هو أول بطل خارق أسود يخصص له فيلم بمفرده في سلسلة أفلام “مارفل” المربحة جدًا. وقد أخرج الفيلم السينمائي المخرج الأسود راين كوجلر صاحب أفلام مثل “كريد”.

وضم فريق العمل عددًا من الممثلين السود المعروفين في هوليوود مثل لوبيتا نيونجو الحائزة جائزة أوسكار وأنجيلا باسيت وتشادويك بوزمان وفوريست ويتيكر ودانييل كالويا.

وقد منحت وزارة الثقافة والإعلام يوم الأربعاء أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة “ايه إم سي” الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتسعى شركات السينما الكبيرة لدخول السوق السعودية حيث عدد السكان أكثر من 30 مليون نسمة، غالبيتهم دون سن 25 عامًا.

وتحاول الحكومة السعودية تشجيع العروض وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه في إطار خطة طموحة للإصلاحات يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة.

وينفق السعوديون ملايين الدولارات سنويًا لمشاهدة عروض سينما وزيارة أماكن للترفيه في أماكن سياحية مجاورة مثل دبي والبحرين.

وفي تطور آخر، أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية خبرًا يوم الجمعة عن تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة للثقافة.

وقالت الوكالة إن مهام مجلس الإدارة تتمثل بـ”تطوير قطاع الثقافة والفنون في المملكة”.