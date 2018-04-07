برلين - أ ف ب

حكمت محكمة ألمانية يوم الخميس على امرأة بالسجن تسع سنوات لقتلها اثنين من أولادها وضعتهما في الثلاجة لمدة 10 أعوام و14 عامًا.

وقد أقرّت المتهمة شتيفي اس. بهذه الأفعال، متحججة خصوصًا بشعورها بالإنهاك. وأدانتها محكمة هاله بالقتل العمد لطفليها المولودين بصحة جيدة في 2004 و2008، وفق ما أفاد ناطق باسم الهيئة القضائية.

وفي يناير، عثر على جثتي الرضيعين المتجمدتين في شقّة المرأة الأربعينية في بلدة بندورف في شرق ألمانيا. وكان شريكها قد أبلغ السلطات بالأمر.

في العام 2004، أنجبت المتهمة التي أخفت حملها فتاة في حوض الاستحمام في شقّتها لفّتها بكيس بلاستيكي ووضعتها حيّة في الثلاجة، وفق ما أفادت صحيفة “ميتلدويتشلاند تسايتونج”.

وأعادت الكرّة عام 2008 وقت إنجابها صبيًا.

وبقيت الجثتان في ثلاجتها لمدة 14 عامًا و10 أعوام على التوالي.

وطلب الادعاء السجن 10 سنوات للمتهمة التي لديها ولدان، في حين كان مطلب الدفاع عقوبة مدتها ست سنوات.

ونقلت صحيفة “ميتلدويتشلاند تسايتونج” عن المرأة الأربعينية قولها “ارتكبت أفعالًا خطيرة ولا بدّ من معاقبتي عليها”.