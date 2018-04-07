غزة - أ ش أ

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر أن إصرار الشعب الفلسطيني يوم الجمعة على المشاركة الواسعة بحضور الجميع أطفالًا وشيوخًا ونساءً وشبابًا ورجالًا متحدين جرائم الإحتلال الإسرائيلي وتهديداته، تؤكد عظمة هذا الشعب وقدرته على استثمار كل الطاقات واجتراح وسائل إبداعية جديدة لمواجهة الإحتلال رغم الحصار والعدوان والصمت الدولي.

وأشار مزهر – في تصريحات له مساء يوم الجمعة – إلى أن غزة كانت اليوم أمام مشهد بطولي جديد لم يفاجئ الإحتلال الجبان فحسب بل العالم أجمع، مشيرًا أن مشهد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وفي مقدمتهم كوكبة من شبان وشابات فلسطين الذين استطاعوا ومن خلال أساليب نضالية إبداعية بسيطة أن يهزموا هؤلاء الجبناء المختبئين خلف الرمال وفي مواقعهم العسكرية، والمدججون بأعتى أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا.

وقال مزهر “إن من ارتبط بنبض الأرض وتجذر بها وبرائحة التراب وتمسك بالتاريخ والجغرافية ودافع بكل إخلاص وثبات ونال شرف الاستشهاد سيظل إلى الأبد في ضمائر شعبنا بأجياله المتعاقبة وستبقى تضحياتهم قدوة لنا لمواجهة كل التحديات والرهانات، فلا يوجد درجة أعلى وأشرف مقامًا من درجة التضحية والاستشهاد، فالشهداء ليسوا أرقام بل هم أكاليل هذا الوطن الذي يحق لنا أن نباهي به، وهو الدليل الذي يبدد الظلمات والقدوة التي توحد شعبنا وتشحذ العزائم والهمم”.

وجدد مزهر تأكيده على أن استمرار مسيرات العودة وتصاعدها يومًا بعد يوم هي أبلغ رد شعبي جامع على محاولات الإدارة الأمريكية تمرير صفقة القرن والتي تستهدف بالدرجة الأساسية حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.