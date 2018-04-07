مدريد - أ ش أ

حقق نادي ديبورتيفو لاكورونيا فوزًا صعبًا على نادي مالاجا بنتيجة (3-2) في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الجمعة في مستهل مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم لوكاس مارتينز لديبورتيفو في الدقيقة الخامسة لكن الضيوف عادوا للقاء في الدقيقة (41).

وفي الشوط الثاني تقدم أصحاب الأرض مجددًا في الدقيقة (70) عن طريق أدريان لوبيز، لكن مالاجا تمكن من التعادل مجددًا عن طريق دييجو رولان في الدقيقة (73).

وبينما توقع الجميع أن ينتهي اللقاء بالتعادل نجح أدريان لوبيز في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة (85).

بهذه النتيجة يرفع ديبورتيفو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد مالاجا عند 17 نقطة في المركز العشرين والأخير ليصبح هبوطه مسألة وقت.