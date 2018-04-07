أخبار مصر - السبت 7 أبريل

* 8 قتلى وألف جريح في “مسيرات العودة 2” في قطاع غزة.

* رئيس الفلبين يصف أزمة الروهينجا بـ”الإبادة الجماعية”.

* أبو الغيط يدعو لائتلاف بمواجهة الاختراقات الإيرانية للأمن العربي.

* عباس يشيد بالمواقف السعودية المؤيدة للحقوق الفلسطينية.

* مؤتمر “سيدر” يتعهد بتقديم 11 مليار دولار للبنان.

الشرق الأوسط

* 8 قتلى وألف جريح في “مسيرات العودة 2″ في قطاع غزة.

* قمع مسيرات في القدس والضفة وأعنف المواجهات في الخليل.

* ماكرون يدعو بوتين إلى الضغط على دمشق لـ”وقف التصعيد”.

* جريفيث يعود للمنطقة رغم 11 باليستيًا حوثيًا وهجوم بحري.

* رؤساء بعثات دبلوماسية عربية يزورون طرابلس ويجولون على معالمها.

* محمد بن سلمان: سنتدخل بريًا في اليمن إذا اقتضت الضرورة وطلبت حكومته الشرعية.

* ولي العهد السعودي يطلع على أنظمة الطيران والاتصالات المتقدمة بـ”لوكهيد مارتن”.

* “ناشيونال جيوجرافيك” تختار السعودية وجهتها الثانية لإقامة “مدن تفاعلية”.

* ألمانيا ترتب للقاء تشاوري بين الحركات المسلحة وحكومة السودان.

* رئيس جنوب السودان يدعو الأحزاب للتحضير لـ”منتدى تنشيط السلام”.

* تونس: ذكرى وفاة بورقيبة تتحول إلى مناسبة للدعاية السياسية.

* تونس: تبادل إطلاق نار مع مجموعة إرهابية.

* الجزائر: خيبة أمل في “جبهة التحرير” بعد تجديد الثقة برئيس الوزراء.

* مؤتمر دولي بمراكش يحذر من “الذئاب المنفردة”.

* الأمين العام للجامعة العربية يبحث مع رئيس البرتغال ملفات التعاون المشترك.

* موسكو تحذر لندن من أنها “تلعب بالنار وستندم”.

* إلغاء تدريب عسكري أمريكي في جيبوتي “لأسباب أمنية”.

* وزارة الأمن الأمريكية تؤسس جامعات لمراقبة الأنشطة الإرهابية.

* أفغانستان تتهم إسلام آباد بتنفيذ ضربات جوية على أراضيها.

* رئيس الفلبين يصف أزمة الروهينجا بـ”الإبادة الجماعية”.

الخليج الإماراتية

* مفوضية حقوق الإنسان: “إسرائيل” تتعمد القتل.

* “فتح” تدعو العالم لإسقاط العنصرية “الإسرائيلية”.

* مفتي مصر يستنكر منع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي.

* الأردن يدين انتهاكات الإحتلال بحق الأقصى.

* ألفا شهيد من الأطفال منذ انتفاضة الأقصى.

* عقد جديد لبيع أسلحة أمريكية إلى السعودية.

* الجيش اليمني على مرمى حجر من معقل الحوثي.

* الإرياني: أوضاع مأساوية للمعتقلين في السجون الحوثية.

* 100 مليار حجم الأضرار والخسائر جرّاء الإنقلاب الحوثي.

* 1800 قتيل وجريح بكارثة ألغام الحوثيين في تعز.

* خالد بن سلمان: الميليشيات تطيل معاناة اليمنيين.

* الدفاعات السعودية تعترض “بالستيًا” فوق نجران.

* الكويت مراقب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف.

* أبو الغيط يدعو لائتلاف بمواجهة الاختراقات الإيرانية للأمن العربي.

* “البرلماني العربي” يجدد إدانته للتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة.

* مقتل ثلاثة إرهابيين في ضربة جوية أمريكية بالصومال.

* الأمم المتحدة تدعو إسبانيا لإسقاط تهم التمرد عن انفصاليي كتالونيا.

* خطة ثنائية للسلام مع “طالبان”.

* عقوبات أوروبية على 22 كيانًا في كوريا الشمالية.

الإتحاد الإماراتية

* طائرات الأسد تقتل 50 مدنيًا في دوما.

* دخول وفد استطلاع تركي إلى ريف حماة الشمالي.

* “التحالف” يدمر مخازن أسلحة ومواقع لـ”الحوثيين” في البيضاء وعمران.

* الجيش اليمني يحرر مناطق جبلية جديدة في نهم.

* احتجاجات في تعز تندد باغتيالات رجال الدين.

* عباس يشيد بالمواقف السعودية المؤيدة للحقوق الفلسطينية.

* الإحتلال يمنع آذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي.

* واشنطن تدعو المتظاهرين لعدم الاقتراب من الحدود مع إسرائيل.

* مسؤولة أممية: الإحتلال يستخدم القوة المفرطة.

* الإتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل باحترام حق الاحتجاج السلمي.

* دخان “الكاوتشوك” تكتيك فلسطيني ودرع حماية ضد استهداف إسرائيل.

* مؤتمر “سيدر” يتعهد بتقديم 11 مليار دولار للبنان.

* الإمارات تدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية بـ 200 مليون دولار.

* الهيل لتميم: السياسة فن والمكابرة نتائجها وخيمة.

* تونسيون: قطر تنتقم من شبابنا.

* كاتب بريطاني: قطر تستغل المصالح الإقتصادية والسياسية لإبقاء فرص تنظيمها لـ”المونديال”.

* بغداد تنفي الإتفاق مع البيشمركة حول المناطق المتنازع عليها.

* مليون أسرة عراقية تستفيد من برامج الأمم المتحدة.

* بدء محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق بتهم الفساد.

* ترامب يعد بإرسال جيش إلى الحدود مع المكسيك.

* ترامب يقاطع العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض.

* واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات مقربة من بوتين.

* أفغانستان: “طالبان” تغلق 30 مدرسة ردًا على مقتل أحد قادتها.

* بنجلاديش تبني “مساجد نموذجية” بمليار دولار لمكافحة التطرف.

* السجن 24 عامًا لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة بتهمة تلقي رشاوى.