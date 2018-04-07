صحافة عربية: 8 قتلى وألف جريح في “مسيرات العودة 2” في قطاع غزة
أخبار مصر - السبت 7 أبريل
* 8 قتلى وألف جريح في “مسيرات العودة 2” في قطاع غزة.
* رئيس الفلبين يصف أزمة الروهينجا بـ”الإبادة الجماعية”.
* أبو الغيط يدعو لائتلاف بمواجهة الاختراقات الإيرانية للأمن العربي.
* عباس يشيد بالمواقف السعودية المؤيدة للحقوق الفلسطينية.
* مؤتمر “سيدر” يتعهد بتقديم 11 مليار دولار للبنان.
الشرق الأوسط
* 8 قتلى وألف جريح في “مسيرات العودة 2″ في قطاع غزة.
* قمع مسيرات في القدس والضفة وأعنف المواجهات في الخليل.
* ماكرون يدعو بوتين إلى الضغط على دمشق لـ”وقف التصعيد”.
* جريفيث يعود للمنطقة رغم 11 باليستيًا حوثيًا وهجوم بحري.
* رؤساء بعثات دبلوماسية عربية يزورون طرابلس ويجولون على معالمها.
* محمد بن سلمان: سنتدخل بريًا في اليمن إذا اقتضت الضرورة وطلبت حكومته الشرعية.
* ولي العهد السعودي يطلع على أنظمة الطيران والاتصالات المتقدمة بـ”لوكهيد مارتن”.
* “ناشيونال جيوجرافيك” تختار السعودية وجهتها الثانية لإقامة “مدن تفاعلية”.
* ألمانيا ترتب للقاء تشاوري بين الحركات المسلحة وحكومة السودان.
* رئيس جنوب السودان يدعو الأحزاب للتحضير لـ”منتدى تنشيط السلام”.
* تونس: ذكرى وفاة بورقيبة تتحول إلى مناسبة للدعاية السياسية.
* تونس: تبادل إطلاق نار مع مجموعة إرهابية.
* الجزائر: خيبة أمل في “جبهة التحرير” بعد تجديد الثقة برئيس الوزراء.
* مؤتمر دولي بمراكش يحذر من “الذئاب المنفردة”.
* الأمين العام للجامعة العربية يبحث مع رئيس البرتغال ملفات التعاون المشترك.
* موسكو تحذر لندن من أنها “تلعب بالنار وستندم”.
* إلغاء تدريب عسكري أمريكي في جيبوتي “لأسباب أمنية”.
* وزارة الأمن الأمريكية تؤسس جامعات لمراقبة الأنشطة الإرهابية.
* أفغانستان تتهم إسلام آباد بتنفيذ ضربات جوية على أراضيها.
* رئيس الفلبين يصف أزمة الروهينجا بـ”الإبادة الجماعية”.
الخليج الإماراتية
* مفوضية حقوق الإنسان: “إسرائيل” تتعمد القتل.
* “فتح” تدعو العالم لإسقاط العنصرية “الإسرائيلية”.
* مفتي مصر يستنكر منع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي.
* الأردن يدين انتهاكات الإحتلال بحق الأقصى.
* ألفا شهيد من الأطفال منذ انتفاضة الأقصى.
* عقد جديد لبيع أسلحة أمريكية إلى السعودية.
* الجيش اليمني على مرمى حجر من معقل الحوثي.
* الإرياني: أوضاع مأساوية للمعتقلين في السجون الحوثية.
* 100 مليار حجم الأضرار والخسائر جرّاء الإنقلاب الحوثي.
* 1800 قتيل وجريح بكارثة ألغام الحوثيين في تعز.
* خالد بن سلمان: الميليشيات تطيل معاناة اليمنيين.
* الدفاعات السعودية تعترض “بالستيًا” فوق نجران.
* الكويت مراقب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف.
* أبو الغيط يدعو لائتلاف بمواجهة الاختراقات الإيرانية للأمن العربي.
* “البرلماني العربي” يجدد إدانته للتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة.
* مقتل ثلاثة إرهابيين في ضربة جوية أمريكية بالصومال.
* الأمم المتحدة تدعو إسبانيا لإسقاط تهم التمرد عن انفصاليي كتالونيا.
* خطة ثنائية للسلام مع “طالبان”.
* عقوبات أوروبية على 22 كيانًا في كوريا الشمالية.
الإتحاد الإماراتية
* طائرات الأسد تقتل 50 مدنيًا في دوما.
* دخول وفد استطلاع تركي إلى ريف حماة الشمالي.
* “التحالف” يدمر مخازن أسلحة ومواقع لـ”الحوثيين” في البيضاء وعمران.
* الجيش اليمني يحرر مناطق جبلية جديدة في نهم.
* احتجاجات في تعز تندد باغتيالات رجال الدين.
* عباس يشيد بالمواقف السعودية المؤيدة للحقوق الفلسطينية.
* الإحتلال يمنع آذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي.
* واشنطن تدعو المتظاهرين لعدم الاقتراب من الحدود مع إسرائيل.
* مسؤولة أممية: الإحتلال يستخدم القوة المفرطة.
* الإتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل باحترام حق الاحتجاج السلمي.
* دخان “الكاوتشوك” تكتيك فلسطيني ودرع حماية ضد استهداف إسرائيل.
* مؤتمر “سيدر” يتعهد بتقديم 11 مليار دولار للبنان.
* الإمارات تدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية بـ 200 مليون دولار.
* الهيل لتميم: السياسة فن والمكابرة نتائجها وخيمة.
* تونسيون: قطر تنتقم من شبابنا.
* كاتب بريطاني: قطر تستغل المصالح الإقتصادية والسياسية لإبقاء فرص تنظيمها لـ”المونديال”.
* بغداد تنفي الإتفاق مع البيشمركة حول المناطق المتنازع عليها.
* مليون أسرة عراقية تستفيد من برامج الأمم المتحدة.
* بدء محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق بتهم الفساد.
* ترامب يعد بإرسال جيش إلى الحدود مع المكسيك.
* ترامب يقاطع العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض.
* واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات مقربة من بوتين.
* أفغانستان: “طالبان” تغلق 30 مدرسة ردًا على مقتل أحد قادتها.
* بنجلاديش تبني “مساجد نموذجية” بمليار دولار لمكافحة التطرف.
* السجن 24 عامًا لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة بتهمة تلقي رشاوى.
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