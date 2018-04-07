الإسكندرية - أ ش أ

صرح محافظ الإسكندرية محمد سلطان بأن قوات الحماية المدنية انتشلت منذ قليل جثمان ثالث لضحايا العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل لسيدة وهي المهندسة نعمة عبد القادر السيد أحمد (63 سنة)، وتم نقل جثمانها لمشرحة كوم الدكة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن أعمال رفع الأنقاض بدأت منذ فجر أمس فور انهيار العقار الكائن بـ 4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، ومازالت مستمرة حتى الآن بتواجد جميع الأجهزة المعنية، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، مؤكدًا أن الجميع يكثف جهوده ويعمل على قدم وساق للانتهاء من رفع الآثار الناجمة عن الحادث في أسرع وقت ممكن.

وكان محافظ الإسكندرية قد أعلن عن انهيار العقار المكون من 7 أدوار وصادر قرار إزالة للدورين السادس والسابع، وترميم شامل لباقي الأدوار، وعلى الفور كلف بتشكيل لجنة من المنشأت الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشأت المجاورة.