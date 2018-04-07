واشنطن - أ ش أ

أكدت محكمة في واشنطن أحكامًا بالسجن على اثنين من مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هاجما محتجين سلميين مؤيدين للأكراد العام الماضي.

وأكدت القاضية ماريسا ديميو الأحكام بالسجن لمدة عام ويوم على كل من المواطنين الأمريكيين سنان نارين وأيوب يلديريم، على خلفية الحادث الذي وقع في مايو الماضي، وأثار توترًا بين واشنطن وأنقرة، حسبما افادت قناة سكاي نيوز الإخبارية يوم الجمعة.

وفي ديسمبر، اعترف المتهمان “بالهجوم والتسبب في إصابة جسدية بالغة” لمحتجين أمام مسكن السفير التركي في أعقاب إجتماع بين إردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت القاضية ديميو الأحكام التي تم التفاوض بشأنها ضمن إتفاق مع المتهمين يقران بموجبه بذنبهما ويسمح لهما بالخروج من السجن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع احتساب فترة اعتقالهم اعتبارًا من وقت توقيفهم في يونيو الماضي.