رويترز

عاد الإسباني رفائيل نادال لملاعب التنس مجددًا وفاز يوم الجمعة على الألماني فيليب كولشرايبر بنتيجة 6-2 و6-2 و6-3 في كأس ديفيز محققًا رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ البطولة.

ولم يلعب المصنف الأول عالميًا منذ أن انسحب من دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة أمام الكرواتي مارين شيليتش في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب إصابة في الساق. لكنه عاد للتألق أمام كولشرايبر ليمنح التعادل 1-1 لإسبانيا الفائزة باللقب خمس مرات أمام ألمانيا.

وبهذا الفوز يكون نادال قد حقق أكبر عدد من الانتصارات المتتالية بالفوز في 23 مباراة في منافسات الفردي والزوجي في البطولة.

وتعادلت فرنسا حاملة اللقب 1-1 مع منافستها إيطاليا في جنوة بينما تعادلت كرواتيا الفائزة باللقب عام 2005 أمام الضيفة كازاخستان عقب يوم من المنافسات المثيرة على أرضية رملية داخل ملعب مغطى في فارازدين.

وستستضيف الولايات المتحدة أيضًا في دور الثمانية بلجيكا في ناشفيل حيث سيواجه جون ايسنر منافسه جوريس دو لور في مباراة الفردي الأولى.

ومنح نادال التعادل لبلاده على ملعب بلنسية بعد أن تأخرت أمام ألمانيا بعد فوز ألكسندر زفيريف على ديفيد فيرير 6-4 و6-2 و6-2.

وقال نادال لموقع كأس ديفيز على الإنترنت “إنه أمر إيجابي بكل تأكيد أن أحقق الفوز بثلاث مجموعات متتالية. كانت مباراة قوية. أشعر بالارتياح لعودتي إلى الملاعب الرملية. العودة تحمل شعورًا متميزًا. العودة بعد الإصابات دومًا ما تتسم بالصعوبة. كان أمرًا رائعًا أن أعود أمام جمهوري في هذا اليوم التاريخي. أشعر بسعادة غامرة”.

وضع لوكا بوي فرنسا في المقدمة بالفوز على اندرياس سيبي بنتيجة 6-3 و6-2 و4-6 و3-6 و6-1 قبل أن يعادل الإيطالي فابيو فونيني الكفة لأصحاب الأرض بفوزه 6-7 و6-2 و6-2 و6-3 على جيريمي شاردي.

كما تقدمت كرواتيا عندما فاز شيليتش على ديمتري بوبكو 6-2 و6-1 و6-2 ليمنح أصحاب الأرض التقدم أمام كازاخستان لكن الضيوف ردوا بعد تغلب ميخائيل كوكوشكين على الكرواتي بورنا تشوريتش 3-6 و7-6 و6-4 و6-2.