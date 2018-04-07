القاهرة - أ ش أ

دعت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري لوقف مجازر واعتداءات المحتل الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مع تقرير العقوبات اللازمة والواجبة عليه.

وقالت اللجنة – في بيان لها مساء يوم الجمعة تعقيبًا على قمع سلطات الإحتلال الإسرائيلي مسيرات فلسطينية فيما يعرف باسم “مسيرة العودة” – إن “الفلسطينين يدفعون يومًا بعد يوم من دمائهم وأرواحهم ضريبة صمت المجتمع الدولي على إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل بحق شعب أعزل يسقط منه مئات الشهداء والمصابين دون حساب”.

وأكدت اللجنة أنه برغم أن المقاومة المشروعة حق للشعب الفلسطيني وجميع الشعوب المحتلة وفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، إلا أن المقاومة الفلسطينية السلمية تواجه بالمدافع والرصاص الحي في صورة وحشية، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.