غزة - أ ش أ

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن ما ارتكبته قوات الإحتلال هي انتهاكات جسيمة ترتقي لمستوى جرائم الحرب وفقًا للمادة 147 من إتفاقية جنيف الرابعة، والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولاسيما مبدأي التمييز والتناسب.

وأعاد المركز الحقوقي – في بيان صدر مساء يوم الجمعة – التأكيد على الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مجددًا مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، والعمل على إنهاء حصار غزة فورًا، وإعمال مبدأ المحاسبة الذي شكل غيابه تشجيعًا لقوات الإحتلال على قتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، والتحلل من القيود والإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي على سلطات الإحتلال، بل إن غياب المساءلة والمحاسبة شجع تلك القوات على المضي قدمًا في انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدى استخدام الإحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة في التعامل مع مظاهرات يوم الجمعة إلى استشهاد 8 مدنيين أحدهم متأثرًا بجروحه، وإصابة 489 آخرين من بينهم 307 أصيبوا بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى 56 طفلًا و4 نساء، و3 صحفيين، و3 مسعفين، وذلك بحسب توثيق مركز الميزان الحقوقي.