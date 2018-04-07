وكالات

خرجت الروسية داريا كاساتكينا من الدور ربع النهائي لدورة شارلستون الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار، على يد الألمانية جوليا جورجيس.

واحتاجت اللاعبة الألمانية لساعة واحدة و17 دقيقة فقط، للفوز على منافستها الروسية الشابة (20 عامًا)، المصنفة ثالثة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما، يوم الجمعة.

وستكون جوليا جورجيس، المصنفة خامسة، في الدور قبل النهائي، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي سيجمع اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا والتشيكية كريستينا بليشكوفا.