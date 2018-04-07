نيويورك - رويترز

هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بأكثر من 2 في المئة يوم الجمعة، وخسر المؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 500 نقطة، مع تزايد القلق من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث تهديد لفرض رسوم جمركية على واردات صينية.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 572.46 نقطة، أو 2.34 بالمئة، إلى 23932.76 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 58.37 نقطة، أو 2.19 بالمئة، ليغلق عند 2604.47 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 161.44 نقطة، أو 2.28 بالمئة، إلى 6915.11 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط ناسداك 2.1 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.4 بالمئة وداو جونز 0.7 بالمئة.