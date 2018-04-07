دمشق - أ ش أ

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، عن استمرار المفاوضات مع قادة تنظيم “جيش الإسلام” حول انسحاب المسلحين من مدينة (دوما) في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال رئيس المركز اللواء يوري يفتوشينكو، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، “إنه على الرغم من تصعيد الأوضاع، تستمر العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية، ويواصل المركز مفاوضاته مع قادة جماعة (جيش الإسلام) التي تسيطر على مدينة دوما حول انسحاب المسلحين وأفراد عائلاتهم من المدينة”.

وأشار الجنرال الروسي إلى أن مسلحي “جيش الإسلام” أطلقوا عددًا من القذائف على المناطق السكنية ومواقع الجيش السوري في دمشق وضواحيها، مؤكدًا إصابة ومقتل 7 أشخاص جراء تفجير بالقرب من مسجد في حي برزة بدمشق.

وكان القيادي في جماعة “جيش الإسلام” محمد علوش قد صرح، بأن الجماعة لا تريد إغلاق باب التفاوض مع روسيا للوصول إلى تسوية سلمية في دوما.