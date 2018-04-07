وكالات

قدم الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم الجمعة، التصميم الخاص بتذاكر كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، والذي ينطلق في 14 يونيو (حزيران) المقبل بين روسيا والسعودية على ملعب لوجنيكي.

وتحتوي التذكرة، ذات الخلفية الزرقاء وتتميز بالطابع الروسي، في الجزء العلوي على الشعار الخاص بكأس العالم 2018، وتاريخ المباراة وموعد فتح أبواب الإستاد، وتوقيت المباراة.

ويمكن لحامل التذكرة أن يشاهد في الأسفل قليلًا اسم الفريقين طرفي المباراة، واسم الملعب وعنوانه وتكلفة تشييده بالعملة الروسية (الروبل)، فضلًا عن صورة للكرة التي ستلعب بها المواجهة، زابيفاكا.

كما تشمل التذكرة على مستوى المدرج ورقم المقعد المخصص لحاملها، بينما يوجد في الجزء السفلي منها تذكير بضرورة إظهار بطاقة هوية المشجعين من أجل دخول الملعب.

أما الوجه الآخر من التذكرة، فيشتمل على التعليمات الخاصة بها وقائمة المتعلقات التي يحظر استخدامها داخل الملعب، فضلًا عن العواقب في حالة عدم إتباع هذه القواعد.

وكان “فيفا” قد نبه على المشجعين بضرورة الحضور للمباريات قبلها بثلاث ساعات لتفادي أي ازدحام غير ضروري، بينما سيكون التواجد خلال المباراتين الإفتتاحية والختامية قبل أربع ساعات.

وحسبما أكد “فيفا”، تم شراء نحو مليون و700 ألف تذكرة حتى الآن منذ طرحها للبيع في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وستمتد المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر خلال الفترة من 18 أبريل (نيسان) وحتى 15 يوليو (تموز)، موعد المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب “لوجنيكي”.