نيويورك/لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، بدعم من هبوط حاد للأسهم في بورصة وول ستريت وإنخفاض الدولار بعد أن غذت تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من حرب تجارية محتملة وبعد أن جاء بيانات الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1333.44 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1321.16 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الحادي والعشرين من مارس (آذار).

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو (حزيران) 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1336.10 دولار للأوقية.

وتنهي أسعار المعدن الأصفر للمعاملات الفورية الأسبوع مرتفعة 0.7 بالمئة لكنها دون مستوياتها المرتفعة التي سجلتها خلال الأسبوع. وتقلبت أسعار الذهب تبعًا لتقييم المستثمرين لاحتمالات حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة الى 16.37 دولار للأوقية منهية الأسبوع على زيادة قدرها 0.3 بالمئة.

وصعد البلاتين 0.05 بالمئة إلى 910.50 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على خسارة قدرها 1.4 بالمئة.

وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 901.40 دولار للأوقية مواصلًا التراجع للأسبوع الحادي عشر على التوالي بعد أن هبط إلى 895.47 دولار وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2017. وينهي البلاديوم الأسبوع على خسارة قدرها 5.3 بالمئة.