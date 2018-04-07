لندن - أ ش أ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى قصف طائرات النظام والطائرات الروسية على دوما إلى 40 شخصًا.

وأوضح المرصد، ومقره العاصمة البريطانية (لندن) في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أن 12 غارة استهدفت عدة مواقع في مدينة دوما، لافتًا إلى أن الغارات وقعت غداة تعليق عمليات إخراج المقاتلين من دوما بسبب إنقسامات داخلية في صفوف “جيش الإسلام” البالغ عدده نحو 10 آلاف مقاتل يسيطرون على دوما، إذ يرفض جناحه المتشدد إتفاق الإجلاء.

ودخلت نحو 20 حافلة استأجرها النظام إلى دوما، لكنها عادت أدراجها وتوقفت مع حافلات أخرى عند أطراف المدينة، فيما لم يدلي “جيش الإسلام” بأي تعليق علنا على موضوع الإتفاق الذي أعلنه الإعلام الرسمي السوري.

وقد خرج نحو أربعة آلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم منذ يوم الإثنين الماضي إلى شمال سوريا غير أن الفصيل يلزم الصمت حول عمليات الإجلاء.