وكالات

أكد مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، يوم الجمعة، أن مسابقة الدوري “تقريبًا قد حسمت” لصالحه، وأن فريق ليفربول أيضًا “اقترب بشدة من الصعود” لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني: “أنا سعيد للغاية بما حققناه حتى الآن بما في ذلك مباراتنا أمام ليفربول وبغض النظر عن نتيجتها المعقدة، فقد فرضنا شخصيتنا القوية في ذلك اللقاء”.

وبإمكان المان سيتي حسم لقب بطولة الدوري رسميًا اليوم السبت، عندما يستقبل فريق مانشستر يونايتد، غريمه الدائم وأقرب ملاحقيه في مباراة “ديربي” شمال إنجلترا.

وإذا تمكن مانشستر سيتي من الفوز وتحقيق لقب البطولة رسميًا سيصبح أول فريق يحسم اللقب مبكرًا، ومتفوقًا على المان يونايتد عندما حسم لقب البطولة قبل 5 جولات من انتهاء المسابقة في موسم 2001/2000.

وأضاف المدرب: “نحن قريبون من حصد لقب البطولة ويصادف حسم لقبها في مباراة ديربي ولكن ذلك لا يهمنا، يجب علينا التركيز على ما يجب أن نفعله والفوز بتلك المباراة”.

وتعليقًا على هزيمة فريقه أمام ليفربول 0-3 في ذهاب ربع النهائي بدوري الأبطال قال جوارديولا إن ليفربول كان “متفوقًا” في أول 20 دقيقة من الشوط الأول، ولكن السيتي كان “جيدًا للغاية” في أول 25 دقيقة من شوط المباراة الثاني.

وأوضح المدرب الإسباني أن “باب المنافسة والعودة في مباراة الإياب شبه مغلق ولكن ما زال هناك أمل وسوف نضغط ونقاتل وسنستمر في المحاولة”.