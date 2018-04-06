الإسكندرية - أ ش أ

قال محافظ الإسكندرية محمد سلطان إن قوات الحماية المدنية انتشلت جثمانا آخر لضحايا العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل شرق المدينة ، وهي جثة للدكتور محمد نبيل عبدالمنعم محمود (75 سنة) وتم نقل الجثمان لمشرحة كوم الدكة.

وأضاف المحافظ ، في بيان اليوم الجمعة ، أنه متواجد بموقع الحادث وجميع الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وانتشال أي جثامين أخرى من المحتمل تواجدها ، مؤكدا أنه تم تزويد المنطقة المحيطة بالعقار بالتجهيزات الليلية من كشافات الإنارة وجميع المعدات اللازمة لتسهيل عمل القوات والأجهزة المعنية والانتهاء من أعمال رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفي النمر تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانهيار المنزل رقم 4 شارع القدس متفرع من شارع إبراهيم الشريف بمنطقة مصطفى كامل شرق المدينة.