القاهرة - أ ش أ

توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بلقب بطولة كأس مصر، بعد تغلبه على سبورتنج بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

قدمت لاعبات الأهلي أداء قويا في المباراة، و نجحن بفضل تعليمات المدير الفني للفريق حمدي الصافي، في حسم اللقاء لصالحهن عن جدارة واستحقاق ليفوز الفريق بجميع البطولات هذا الموسم.

وحسم فريق طائرة الأهلي المباراة مساء اليوم بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها كالتالي: (25- 17) و(25- 14) و(25-8).

وضمت قائمة الأهلي التي توجت باللقب المحلي كلا من: نهلة سامح، آية الشامي، مريم متولي، شروق فؤاد، رنا الجوهري، دانة شوقي، فريدة العسقلاني، نرمين المنشاوي، نور ياسين، مريم مصطفى، ندى وليد، رحمة المهندس، مايا ممدوح، والأوكرانية كاترين شيلنكوفا.

وبعد المباراة تم تكريم طاقم التحكيم وتسلمت بطلات الشمس الفائز بالمركز الثالث الميداليات البرونزية، وبطلات سبورتنج الميداليات الفضية، وتسلمت بطلات الأهلي الكأس والميداليات الذهبية.