تونس - وكالات

افتتح معرض تونس الدولي للكتاب، دورته الرابعة والثلاثين، اليوم الجمعة، بقصر المعارض الدولي بالعاصمة تونس بشعار “نقرأ لنعيش مرتين”.

ويشارك في دورة هذا العام التي تستمر حتى يوم 15 من الشهر الجاري، 260 عارضا من بينهم 140 عارضا من دول أجنبية، بحسب وزارة الثقافة.

واختار المنظمون شعار “نقرأ لنعيش مرتين”، لدورة هذا العام، وتحل الجزائر ضيفة شرف على الدورة.

ويستضيف المعرض عددا من الكتاب العرب، من بينهم الروائي الفلسطيني ربعي المدهون، والروائي الجزائري واسيني الأعرج، والناقد العراقي عبد الله إبراهيم، والكاتبة المصرية فاطمة نعوت.

ويحتفي المعرض بشكل خاص هذا العام بالمرأة التونسية، واستلهم في ذلك بيتا من قصيد الشاعر التونسي الراحل محمد الصغير أولاد حمد “نساء ببلادي نساء ونصف”.

وقال مدير المعرض الأديب شكري المبخوت، قبل الافتتاح: “إنه لن يتم السماح بعرض كتب تمس من المرأة أو بدستور تونس وثورتها”.

وأوضح “المبخوت”، أن المعرض يسعى لأن يكون سوقا للكتاب ومنبرا لمناقشة قضايا تشغل الناس.

وينظم المعرض حلقات نقاش حول عدد من المحاور مثل “وعد بلفور” لتأسيس دولة إسرائيل، والقضية الفلسطينية، ومرور 50 عاما عن ثورة مايو 1968 الفرنسية، و120 عاما عن ميلاد المسرحي الألماني برتولت بريشت.

كما سيكرم المعرض المفكر التونسي الراحل محمد الطالبي، والفيلسوف التونسي يوسف الصديق، والمخرجة المسرحية التونسية الراحلة رجاء بن عمار.