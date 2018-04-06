باريس - أ ش أ

التقى المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على هامش مؤتمر باريس

لدعم الاقتصاد اللبناني الذي إنعقد اليوم الجمعة بمشاركة مصر من بين نحو 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

ونقل محلب للحريري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة لبنان , وكذلك لخطة استثمار الحكومة اللبنانية , مؤكدا أنه من هذا المنطلق حضر مؤتمر “الأرز” بباريس بتكليف من الرئيس السيسي.

وكان محلب أكد أمام مؤتمر باريس أن مصر على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة اللبنانية وبالشراكة مع الدول الشقيقة للإسهام في الجهد التنموي الضخم الذي تقوده حكومة سعد الحريري في لبنان , سواء على المستوى الثنائي ومن خلال التعاون المصري – اللبناني عبر الشراكات التنموية بين القطاعين العام والخاص في البلدين , أو من خلال صيغة التعاون الثلاثي مع حكومات الدول الصديقة الملتزمة بدعم الإقتصاد اللبناني ومساندة جهود الحكومة اللبنانية في مواجهة الأعباء التي فرضت عليها في الفترة الأخيرة.