القاهرة - أ ش أ

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ببورسعيد محاولة شركة استيراد التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من القيود الاستيرادية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم /الجمعة/، أنه وردت معلومات سرية بقيام إحدى شركات الاستيراد بالتلاعب والتزوير في 5 بيانات جمركية تم الإفراج عنها من جمرك بورسعيد، ومشمولها عبارة عن سجاجيد للصلاة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لفحص المستندات، حيث تبين قيام مندوب الشركة بالتزوير في تواريخ (بوالص) الشحن الخاصة بالبيانات الجمركية للتحايل على تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع، مشيرة إلى أن قيمة البيانات الخمسة بلغت مليونا و72 ألفا و413 جنيها، والتعويضات مليونين و 144 ألفا و826 جنيها.