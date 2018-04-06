الرياض - سان فرانسسكو - أ ش أ

قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اليوم بزيارة لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإطلاع على التقنيات المتقدمة في قطاعات الطيران والدفاع الجوي وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الصناعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي التقي بمقر الشركة الأمريكية في وادي السليكون بمدينة سان فرانسيسكو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي مارلين هيوستن وفريق الإدارة العليا في الشركة ، حيث اطلع على منظومة الدفاع الجوي شبءءؤ عالية التقنية التي تتفاوض المملكة على شرائها وتوطين تقنياتها.

وتضمن العرض خطط الشركة لإقامة مركز أبحاث وتطوير في المملكة بالتعاون مع جامعة كاوست ، كما تم عرض نظام القيادة والسيطرة والاتصالات الذي سيتم نقل تقنياته وتوطينه بالكامل في المملكة العربية السعودية.

وشاهد ولي العهد السعودي الأقمار الصناعية العالية الكفاءة والمبتكرة التي يجري بناؤها لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعربسات ، وهي الأولى من نوعها والأكثر دقة وكفاءة ، الأمر الذي سيعزز قدرات المملكة في التقنيات الفضائية ، كما التقى بالمهندسين السعوديين الشباب الذين عملوا جنباً إلى جنب مع مهندسي لوكهيد مارتن لنقل وتوطين تقنية بناء وتصنيع الأقمار الصناعية واجراء الاختبارات الوظيفية والبيئية ، والجهود المبذولة لبناء صناعة فضائية مستقبلية في المملكة العربية السعودية وزيادة الفرص الاقتصادية وإيجاد فرص العمل في جميع أنحاء المملكة.

وقالت الوكالة السعودية أن القمر السعودي للاتصالات الأول سيوفر قدرات عالية ومتقدمة للنطاق العريض بما يؤمن للقطاعات العسكرية والأمنية والمدنية شبكة فضائية للاتصالات المرئية والإنترنت والهاتف الاتصالات الامنة، تشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ، ومن المقرر تسليم هذه الأقمار في نهاية هذا العام.