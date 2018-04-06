القاهرة - أ ش أ

بلغ إجمالي إيرادات سيارات النقل والملاكي بجمارك السويس خلال مارس الماضي 56 مليونا و342 ألفا و571 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ` في تصريح اليوم ` إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 485 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 74 مليونا و118 ألفا و249 جنيها.

وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عن 20 سيارة نقل خلال مارس الماضي بقيمة 4 ملايين و117 ألفا و611 جنيها ، مشيرا إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 99 سيارة.