القاهرة - أ ش أ

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الشمس بالميداليات البرونزية في بطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على فريق الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي (بطل إفريقيا)، مساء اليوم الجمعة، فريق سبورتنج في المباراة النهائية للبطولة.

كان الأهلي تأهل إلى نهائي بطولة الكأس بالفوز على الشمس أول أمس بنتيجة (3 – 1)..

بينما صعد فريق سبورتنج إلى نهائي البطولة بعد فوزه أمس على الزمالك نتيجة (3 – 2).